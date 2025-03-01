«Рабочая партия Курдистана» согласилась на прекращение огня с Турцией

Исполком «Рабочей партии Курдистана» (РПК) объявил о прекращении огня с Турцией после соответствующего призыва своего лидера Абдуллы Оджалана. РПК признана в Турции террористической. Находящийся в тюрьме господин Оджалан вчера, 28 февраля, призвал соратников сложить оружие и распустить РПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sertac Kayar / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Sertac Kayar / File Photo / File Photo / Reuters

«Мы согласны с содержанием призыва в его нынешнем виде и заявляем, что будем соблюдать и выполнять его требования со своей стороны. Мы объявляем о прекращении огня, вступающем в силу с сегодняшнего дня»,— говорится в заявлении РПК, которое приводит турецкий канал AHaber. В РПК отметили, что готовы созвать съезд для роспуска организации.

Абдулла Оджалан основал РПК в 1978 году с целью создания этнической родины для курдов. Со временем партия стала стремиться к расширению прав курдов и большей автономии на юго-востоке Турции. В ходе борьбы с РПК погибли около 40 тыс. человек. Господин Оджалан находится в тюрьме с 1999 года. Изначально его приговорили к смертной казни, но позднее меру наказания сменили на пожизненный срок. Турция после его призыва ожидает, что полевые командиры РПК объявят о самороспуске своих структур.

Подробности — в материале «Ъ» «Курдских леворадикалов проверяют на верность».