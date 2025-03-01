Минобороны сообщило об атаке ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока»

В ночь на 28 февраля ВСУ атаковали тремя БПЛА инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре (Краснодарский край), обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», сообщило Минобороны РФ. По его данным, средства ПВО сбили дроны «на безопасном расстоянии» от станции, подача газа ведется в штатном режиме. Утверждается, что атака была осуществлена на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон «в целях остановки поставок газа в европейские страны».

«Турецкий поток» проложен от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его годовая мощность оценивается в 31,5 млрд куб. м. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с «Нафтогазом». Россия продолжает поставлять до 15 млрд куб. м в год через «Турецкий поток» и «Балканский поток» в Румынию, Грецию, Сербию и Венгрию.

В прошлый раз Минобороны говорило об атаке на эту же станцию 11 января. По версии российского ведомства, в январской атаке было задействовано девять украинских беспилотников, они также были сбиты. Кремль назвал это энергетическим терроризмом, МИД Венгрии — угрозой суверенитету стран Европы. Еврокомиссия заявила, что «любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность». Постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Великобритании.