Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа

Израиль будет блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа палестинского движения «Хамас» принять план США о прекращении огня. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. Он уточнил, что если «Хамас» продолжит свою политику, последуют «дополнительные меры», однако в случае соглашения Израиль «немедленно вступит в переговоры» для реализации американского плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Господин Нетаньяху добавил, что «Хамас» захватывает большую часть поступающих в анклав товаров, в том числе гуманитарной помощи. «Он («Хамас».— "Ъ") издевается над палестинским населением, пытающимся получить гуманитарную помощь, открывает по ним огонь и превращает гуманитарную помощь в финансовый ресурс»,— передает слова господина Нетаньяху советник офиса министра Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

США предложили свой план перемирия в Газе из-за невозможности преодоления разногласий между Израилем и «Хамасом». Дата прекращения огня установлена на время священного месяца мусульман рамадан и иудейского праздника Песах.

Израиль согласился с американской инициативой. При этом страна оставила за собой право возобновить боевые действия, если переговоры будут неэффективными. «Хамас» категорически отверг соглашение, выразив приверженность договоренностям, согласованным в январе.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" обошелся без церемоний».