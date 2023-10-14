Что происходит в Израиле. День 8-й. Главное и карта

Потери и эвакуация
- Израиль. Погибли более 1,3 тыс. человек, из них 220 военных. Ранены более 3 тыс. (с 11 октября данные не обновлялись).
- Сектор Газа. Погибли более 1,9 тыс. человек, из них 614 детей. Ранены 7,7 тыс.
- По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, свои дома покинули десятки тысяч человек после призыва Израиля к жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.
- Авиакомпании перевезли из Израиля в Россию 2,3 тыс. человек с 9 октября. В Израиль за этот же период отправились 1 тыс. пассажиров.
Ход боевых действий
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана.
- Сотрудники арабской редакции BBC подверглись нападению со стороны израильской полиции в Тель-Авиве, сообщил представитель вещательной корпорации.
Мировая реакция
- Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН возобновить переговоры о создании палестинского государства.
- Палестинское движение «Хамас» приветствует «активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».
- Ливанское движение «Хезболла» и хуситское движение «Ансар Аллах» заявили о готовности к войне с Израилем.
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