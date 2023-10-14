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Коммерсантъ FM
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Что происходит в Израиле. День 8-й. Главное и карта

Потери и эвакуация

  • Израиль. Погибли более 1,3 тыс. человек, из них 220 военных. Ранены более 3 тыс. (с 11 октября данные не обновлялись).
  • Сектор Газа. Погибли более 1,9 тыс. человек, из них 614 детей. Ранены 7,7 тыс.
  • По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, свои дома покинули десятки тысяч человек после призыва Израиля к жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.
  • Авиакомпании перевезли из Израиля в Россию 2,3 тыс. человек с 9 октября. В Израиль за этот же период отправились 1 тыс. пассажиров.

Ход боевых действий

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана.
  • Сотрудники арабской редакции BBC подверглись нападению со стороны израильской полиции в Тель-Авиве, сообщил представитель вещательной корпорации.

Мировая реакция

  • Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН возобновить переговоры о создании палестинского государства.
  • Палестинское движение «Хамас» приветствует «активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».
  • Ливанское движение «Хезболла» и хуситское движение «Ансар Аллах» заявили о готовности к войне с Израилем.

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