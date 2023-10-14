Десятки тысяч жителей Газы покинули дома по истечению данных Израилем суток на эвакуацию

Прошло около суток после призыва Израиля к 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за этот период свои дома покинули десятки тысяч человек. До этого в целом по сектору Газа перемещенными лицами числились больше 400 тыс.

Как отмечает ООН, ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться примерно в полночь 13 октября, им дали на это 24 часа. Данные о десятках тысяч перемещенных лиц приводятся на 21:00 13 октября.

Палестинские власти, Россия и ряд других стран, а также международные гуманитарные организации осудили требование Израиля по эвакуации населения сектора Газы. В ООН заявили, что такую масштабную эвакуацию за такой короткий срок невозможно провести без «разрушительных гуманитарных последствий». Организация считает, что это может «превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».

О критике действий израильских властей — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев