Израиль атаковал объект движения «Хезболла» на юге Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана. В Telegram-канале ЦАХАЛа утверждается, что это стало ответом на «проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль» и на атаку беспилотником. Израиль, как говорится в сообщении, «перехватил проникший воздушный объект и огонь по беспилотнику».

Заместитель лидера ливанского движения «Хезболла» (поддерживается Ираном) Наим Кассем ранее заявил о готовности его организации присоединиться к палестинскому движению «Хамас» в войне с Израилем. С аналогичным заявлением выступил представитель группировки «Ансар Алла» (хуситы).

США ранее предостерегали другие страны от нападения на Израиль, который находится в состоянии войны с «Хамасом» в секторе Газа. Как утверждал госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон «настроен... избежать открытия второго фронта или третьего фронта».

Подробнее о ходе войны — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев