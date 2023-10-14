Журналисты BBC сообщили о нападении со стороны израильской полиции в Тель-Авиве

Сотрудники арабской редакции BBC подверглись нападению со стороны израильской полиции в Тель-Авиве, сообщил представитель вещательной корпорации. На сотрудников СМИ наставили огнестрельное оружие, у них обыскали автомобиль. Полиция также разбила телефон журналиста, который пытался снять происходящее, и ударила его в шею.

«Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа»,— говорится в сообщении BBC.

Как отмечает BBC, журналисты передвигались на автомобиле с четко читаемыми надписями «Пресса», они сразу же показали удостоверения сотрудников СМИ. Полиция не прокомментировала произошедшее.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон.

Леонид Уварчев