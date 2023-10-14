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Коммерсантъ FM
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Журналисты BBC сообщили о нападении со стороны израильской полиции в Тель-Авиве

Сотрудники арабской редакции BBC подверглись нападению со стороны израильской полиции в Тель-Авиве, сообщил представитель вещательной корпорации. На сотрудников СМИ наставили огнестрельное оружие, у них обыскали автомобиль. Полиция также разбила телефон журналиста, который пытался снять происходящее, и ударила его в шею.

«Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа»,— говорится в сообщении BBC.

Как отмечает BBC, журналисты передвигались на автомобиле с четко читаемыми надписями «Пресса», они сразу же показали удостоверения сотрудников СМИ. Полиция не прокомментировала произошедшее.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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