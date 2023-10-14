Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возложил на США ответственность за конфликт Израиля и палестинского движения «Хамас». Москва призвала Совет Безопасности ООН возобновить переговоры о создании палестинского государства, так как регион находится на пороге войны.

Господин Небензя выступил перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН, на котором РФ предложила проект резолюции по прекращению огня. «Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия осуждает жестокости, убийства и ужасающую степень насилия в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины.

«Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах»,— заявил господин Небензя. Он объяснил это тем, что Вашингтон «блокировал работу ближневосточного "квартета" международных посредников» и пытался монополизировать мирный процесс, свести его «к навязыванию Палестине и другим арабским странам экономического мира с Израилем без действительного решения палестинской проблемы».

По словам российского дипломата, Москва неоднократно предупреждала о проблеме, но США годами блокировали «любую реакцию и любые сигналы СБ ООН», считая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».

Россия, как заявил Василий Небензя, не может согласиться с полным «бездействием и недостатком какой-либо реакции со стороны Совета Безопасности, а также секретариата ООН». По его мнению, Совбез должен «положить конец бойне» и возобновить мирные переговоры о создании Палестинского государства.

Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение насчет войны между Израилем и «Хамасом» на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он считает, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа жертвы среди мирного населения «будут неприемлемыми». При этом господин Путин отметил, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту».

О позиции президента РФ — в материале «Ъ» «Собранные одной цепью».

Леонид Уварчев