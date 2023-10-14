Израиль дал жителям Газы еще шесть часов на эвакуацию
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что у гражданского населения сектора Газа есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться в южные районы. Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи опубликовал в X карту, на которой изображены два маршрута эвакуации — шоссе Далдул и Аль-Сана.
Он уточнил, что мирным жителям рекомендовано двигаться от Бейт-Хануна на севере анклава в сторону Хан-Юниса. По словам господина Адраи, с 10:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с мск) передвижение для жителей Газы будет безопасным.
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,9 тыс. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа эвакуироваться в южные районы в течение суток. К утру требование выполнили десятки тысяч жителей.
Подробности — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».