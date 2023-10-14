В Израиле погибли 16 граждан России в результате атак «Хамаса»
Посольство России в Израиле сообщило, что, по данным на 13:00 мск 14 октября, число россиян, погибших в результате атак палестинского движения «Хамас», возросло до 16. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще как минимум один россиянин был взят в заложники и находится на территории сектора Газа. Ранее было известно о четырех погибших и 13 пропавших без вести гражданах РФ.
Война между Израилем и движением «Хамас» идет с 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,2 тыс. Германия организовала вывозные рейсы для своих граждан. Израиль и Египет откроют КПП на границе для эвакуации американцев. 400 человек обратились к представительству РФ с просьбой эвакуировать их из Газы.
Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения Газы за сутки выехать в южные районы. Утром период эвакуации продлили еще на шесть часов, до 16:00.
О конфликте — в публикации «Ъ» «Палестинцев послали на юг».