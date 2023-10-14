Число погибших в секторе Газа превысило 2,2 тыс.

Число погибших от ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 2215, сообщил Минздрав Палестины. Еще 8714 человек ранены, уточнило ведомство. В Израиле, по последним данным, в результате атак палестинского движения «Хамас» погибло 1,3 тыс. человек, 3,5 тыс. пострадало.

Вчера, 13 октября, Израиль потребовал, чтобы гражданское население сектора Газа эвакуировалось в южные районы в течение суток. К утру требование выполнили десятки тысяч жителей (всего в северной части сектора Газа проживают около 1,1 млн человек). Сегодня, 14 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала жителям Газы еще шесть часов для эвакуации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».