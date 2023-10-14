Израиль заявил об убийстве командира «Хамаса», руководившего операцией близ Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира роты элитного подразделения «Хамаса» «Нухба» Али Кади. Израиль называет его руководителем операции в израильских общинах вблизи сектора Газа.
«Согласно точным разведданным, самолеты ЦАХАЛа убили Али Кади, командира роты коммандос "Хамаса" "Нухба", который возглавил террористическую атаку в израильских поселениях недалеко от сектора Газа в минувшие выходные. В 2005 году Али был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей и освобожден в рамках обмена пленными»,— сказано в пресс-релизе ЦАХАЛа в Telegram.
Война между Израилем и движением «Хамас» идет с 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,2 тыс. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа за сутки эвакуироваться в южные районы. Утром ЦАХАЛ продлил период эвакуации еще на шесть часов.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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