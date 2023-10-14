ЦАХАЛ: в плену у «Хамаса» находятся более 120 граждан
Более 120 гражданских лиц находятся в плену у палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщила в X Армия обороны Израиля. О гражданстве пленных какой-либо информации нет.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,9 тыс. В числе жертв есть россияне. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа эвакуироваться в южные районы в течение 24 часов.
О ходе войны — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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