Израиль и Египет откроют КПП «Рафах» для эвакуации американцев из сектора Газа
Египет и Израиль согласились открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» для выезда граждан США из сектора Газа, сообщает AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника. КПП будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск).
Это единственный КПП на границе сектора Газа и Египта. Представитель США уточнил, что 500–600 американцев в секторе Газа обратились за информацией о том, как покинуть территорию. Чиновнику неизвестно, смогут ли через КПП выехать граждане других стран.
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. 400 человек обратились к представительству РФ с просьбой эвакуировать их из Газы. 12 россиян числятся пропавшими без вести. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от жителей Газы за сутки эвакуироваться в южные районы. Утром период эвакуации продлили еще на шесть часов.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Палестинцев послали на юг».