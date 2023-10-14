В ЛАГ сообщили о скором гуманитарном перемирии в Газе

Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что в скором времени в секторе Газа между израильской и палестинской сторонами может наступить перемирие в гуманитарных целях.

«Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе»,— сообщил Хусам Заки, его высказывание приводит Al-Qahera al-Ihbariya. По его словам, «в настоящее время Египет прилагает максимум усилий в этом направлении, для доставки гуманитарной помощи в Газу»

Сегодня днем AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Египет и Израиль согласились открыть КПП «Рафах» для выезда граждан США из сектора Газа с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Об открытии КПП так и не сообщалось.

10 октября член политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук говорил, что группировка готова обсуждать перемирие, после того как «достигнет своих целей».

По последним данным, за неделю вооруженного конфликта между Израилем и палестинским «Хамасом» с израильской стороны погибли 1,3 тыс. человек, со стороны Палестины — 2,2 тыс. Вчера, 13 октября, Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться на юг. Сегодня израильская армия объявила о расширении операции в секторе Газа.

Подробнее о конфликте Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Анастасия Ларина