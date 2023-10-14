Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готовится расширить операцию в секторе Газа, включив в нее наземную операцию. Сообщение пресс-службы армии приводит Times of Israel.

«Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли»,— говорится в заявлении.

Сообщается, что солдаты ЦАХАЛа мобилизованы по всей стране и готовы перейти к следующему этапу войны «с упором на значительную наземную операцию».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,3 тыс. человек, со стороны Палестины — 2,2 тыс. Накануне израильская армия призвала гражданское население сектора Газа за сутки эвакуироваться в южные районы. Утром период эвакуации был продлен еще на шесть часов.

Подробнее о конфликте Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Анастасия Ларина