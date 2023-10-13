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Коммерсантъ FM
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Что происходит в Израиле. День 7-й. Главное и карта

Потери и эвакуация

  • Израиль. Погибли более 1,3 тыс. человек, из них 220 военных. Ранены более 3 тыс. (с 11 октября данные не обновлялись).
  • Сектор Газа. Погибли более 1,5 тыс. человек, ранены 6,6 тыс.
  • По данным ООН, количество вынужденно покинувших дома из-за боевых действий в секторе Газа достигло 423 378 человек.
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала 24 часа на эвакуацию миллиона жителей Газы.

Ход боевых действий

  • Ливан направит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН из-за обстрелов, сообщил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
  • Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что армия Израиля использовала белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа.
  • «Хамас» начал подготовку атаки на Израиль в 2022 году, заявил представитель военного крыла группировки Абу Обейду.
  • У боевиков «Хамаса» были подробные карты городов и военных баз, сообщает The Wall Street Journal.

Мировая реакция

  • Совет национальной безопасности и МИД Израиля советуют согражданам за рубежом «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов» из-за угроз палестинского движения «Хамас» устроить «День гнева» 13 октября.
  • В Париже прошла запрещенная властями акция в поддержку Палестины. 10 ее участников задержаны, 24 человека оштрафованы.

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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