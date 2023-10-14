В движениях «Ансар Алла» и «Хезболла» заявили о готовности к войне с Израилем

Ливанское движение «Хезболла» (поддерживается Ираном) готово присоединиться к палестинскому движению «Хамас» в войне с Израилем. Об этом заявил заместитель лидера ливанской организации Наим Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута. С похожим заявлением выступил представитель группировки «Ансар Алла» (хуситы).

Господин Кассем заявил, что «Хезболла» «полностью готова» к конфликту. «Когда придет время действовать, мы это сделаем»,— сказал представитель ливанского движения на митинге (цитата по The Times of Israel).

В столице Йемена Сане и ряде провинций под контролем группировки «Ансар Алла» прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Представитель движения в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил, что хуситы «готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест» (перевод «РИА Новости»). Международно признанное правительство Йемена также провело акцию солидарности с палестинцами в городе Мариб на северо-востоке.

«Хамас» атаковал Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября, с этого момента стороны находятся в состоянии войны. На этом фоне в мире обсуждают риск расширения конфликта в регионе. Так, США отправили в Восточное Средиземноморье авианосную группу и заявил о планах нарастить группировку истребителей в регионе, чтобы не допустить расширение конфликта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев