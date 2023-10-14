Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хамас» высоко ценит позицию Путина по войне с Израилем

Палестинское движение «Хамас» приветствовало «активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа». Правящая в секторе Газа организация высоко оценила позицию президента РФ Владимира Путина по поводу войны.

«Мы в движении "Хамас" высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там»,— говорится в заявлении «Хамаса» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин высказал свое мнение насчет войны между Израилем и «Хамасом» на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он считает, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа жертвы среди мирного населения «будут неприемлемыми». При этом господин Путин отметил, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту».

О позиции президента РФ — в материале «Ъ» «Собранные одной цепью».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...