«Хамас» высоко ценит позицию Путина по войне с Израилем

Палестинское движение «Хамас» приветствовало «активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа». Правящая в секторе Газа организация высоко оценила позицию президента РФ Владимира Путина по поводу войны.

«Мы в движении "Хамас" высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там»,— говорится в заявлении «Хамаса» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин высказал свое мнение насчет войны между Израилем и «Хамасом» на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он считает, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа жертвы среди мирного населения «будут неприемлемыми». При этом господин Путин отметил, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту».

О позиции президента РФ — в материале «Ъ» «Собранные одной цепью».

Леонид Уварчев