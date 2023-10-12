Что происходит в Израиле. День 6-й. Главное
Потери, пленные и эвакуация
- Израиль. Погибли 1,3 тыс. человек, ранены 3,7 тыс. Среди военных 220 погибших.
- Сектор Газа. Погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,6 тыс.
- Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, погибших в секторе Газа, возросло до 11.
- В Израиле погиб гражданин России Дмитрий Решетников, служивший в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
- По данным ООН, число покинувших свои дома жителей сектора Газа составляет около 338 тыс., увеличившись на 75 тыс. человек за сутки.
- Боевики «Бригады аль-Кассам» «Хамаса» опубликовали видео, на котором, как утверждается, снято освобождение пленной израильтянки с двумя детьми.
- Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель издал директиву, которая запрещает системе государственного здравоохранения лечить членов «Хамаса».
Ход боевых действий
- Армия обороны Израиля атаковала элитное подразделение «Нухба», которое является частью палестинского движения «Хамас».
- В секторе Газа был убит высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир, сообщило Ynet.
- Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные получали сигналы разведки о возможной атаке боевиков «Хамаса» 7 октября.
Мировая реакция
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, сообщил Reuters. Визит проходит в рамках ближневосточного турне для демонстрации солидарности Вашингтона с Израилем.
- Встреча президента Палестины Махмуда Аббаса с Блинкеном запланирована на 13 октября.
- Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Израиль, сообщил Axios.
- Власти Египта обсудили с США и другими странами доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, однако отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев, сообщил Reuters.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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