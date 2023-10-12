Al Jazeera: «Хамас» показал видео с освобождением заложницы с двумя детьми

Боевики «Бригады аль-Кассам» «Хамаса» опубликовали видео, на котором, как утверждается, снято освобождение пленной израильтянки с двумя детьми. Власти Израиля никак не комментировали эту информацию. На видео обратил внимание телеканал Al Jazeera.

На нечетких кадрах, снятых издалека, видны женщина с младенцем и маленьким ребенком, а также мужчина (предположительно, боевик «Хамас»). Женщина и дети находятся на открытой местности, рядом забор. Al Jazeera указывает, что этот забор является границей между Израилем и сектором Газа.

The Ierusalem Post указывает, что женщину и детей освободили в субботу, 7 октября. По данным издания, освобожденная женщина – израильтянка Авиталь Аладжем, она не является матерью освобожденных детей, 4-летнего Негева и 6-месячной Ашель. Их мать находится в секторе Газа.

Утром 7 октября боевики «Хамаса» территорию Израиля и вошли населенные пункты на юге страны. Они захватили заложников — как военных, так и гражданских лиц. Их число до сих пор неизвестно, как сообщила ООН со ссылкой на израильские источники, пленных — от 50 до 100 человек.

9 октября Reuters сообщило, что «Хамас» пленил израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Позже «Хамас» сообщил, что установил контакты с Москвой для переговоров по пленным. Член политбюро «Хамас» Муса Абу-Марзук заявил, что речь идет о «десятках человек с двойным гражданством».

Глава отдела внешних связей «Хамаса» Басем Наим 12 октября говорил, что пленные будут в безопасности. Официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда 9 октября заявил, что «Хамас» будет убивать пленных в ответ на удары Израиля без предупреждения.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина