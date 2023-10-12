Министр энергетики Израиля: блокада Газы продолжится до освобождения пленных

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет без электричества и воды до тех пор, пока похищенные во время нападения боевиков «Хамаса» израильтяне не вернутся домой. Министр добавил, что никто не может проповедовать Израилю мораль.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой»,— написал министр в X (экс-Twitter). «Гуманизм ради гуманизма. И никто не может проповедовать нам мораль»,— отметил он.

Вчера, 11 октября, в секторе Газа остановилась работа единственной электростанции. Власти говорили, что это парализует все гуманитарные учреждения в анклаве.

По оценкам израильских СМИ, в плену «Хамаса» в секторе Газа могут находиться от 100 до 150 израильтян. Как сообщила ООН со ссылкой на источники, пленных — от 50 до 100 человек. Их судьба до сих пор неясна.

9 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что среди пленных есть израильтяне с двойным гражданством, в том числе российским. Позднее «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговоров об освобождении «десятках человек» с двойным гражданством.

Официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда 9 октября объявил, что «Хамас» будет убивать пленных в ответ на удары Израиля без предупреждения. Однако через три дня, 12 октября, глава отдела внешних связей «Хамаса» Басем Наим заявил, что пленные будут в безопасности.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина