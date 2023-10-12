Axios: Зеленский планирует посетить Израиль в знак солидарности

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Израиль, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников обеих стран. Визит планируется в знак солидарности на фоне боевых действий между израильской армией и палестинским движением «Хамас».

По данным Axios, офис господина Зеленского направил официальный запрос в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором попросил согласовать визит. Дата пока неизвестна.

Как отмечает Axios, Владимир Зеленский одним из первых среди мировых лидеров позвонил Биньямину Нетаньяху после того, как «Хамас» начал атаковать территории Израиля. Позднее украинский президент призвал мировое сообщество поддержать Израиль.

В ответ на действия «Хамаса» армия обороны Израиля сообщила о наступлении и военной операции в секторе Газа. По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,2 тыс. человек и ранении свыше 5,6 тыс. человек.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян