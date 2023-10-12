Число погибших в секторе Газа превысило 1,3 тыс. человек

До 1354 человек выросло число жертв войны Израиля и движения «Хамас» в секторе Газа. Ранения получили 6049 палестинцев, передает Walla данные Минздрава Палестины.

Ранее было известно об 1,2 тыс. погибших. Число перемещенных лиц в секторе Газа составляет 338 тыс. До начала войны в регионе жило 2 млн 226 тыс. человек.

В Израиле при атаке палестинского движения погибли 1,3 тыс. человек. Около 3,3 тыс. пострадали. Известно, что погибли 220 израильских военных.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа.

О ходе боевых действий — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Леонид Уварчев