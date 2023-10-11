В Израиле погиб россиянин Решетников, служивший в составе ЦАХАЛа

В результате атак палестинского движения «Хамас» в Израиле погиб гражданин России Дмитрий Решетников, служивший в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Несколько дней он числился пропавшим без вести. Вечером 11 октября родственники получили информацию о его гибели от посольства Израиля в Москве.

«Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль»,— сообщается в группе Волгоградской еврейской общины во «ВКонтакте».

Дмитрий Решетников — уроженец Волгограда, в Израиле был бойцом взвода 51-го батальона бригады «Голани». Его возраст не уточняется.

Боевики «Хамаса» вторглись в приграничные районы Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. На сегодняшний день подтверждена гибель четырех россиян. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Посол России в Израиле Анатолий Викторов считает, что реальное число жертв гораздо больше.

По последним данным, в результате военных действий на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тыс. человек и ранении свыше 5,3 тыс. человек.

О мерах властей Израиля после начала боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян