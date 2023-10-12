Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН возросло до 11

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в результате боевых действий, возросло до 11. Об этом заявила заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин, передает Reuters. Накануне днем сообщалось о 9 погибших.

«Я с глубоким прискорбием подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 сотрудников БАПОР. Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала»,— сообщила Дженнифер Остин.

Как отметила госпожа Остин, некоторые были убиты в своих домах вместе с семьями. 11 октября представитель БАПОР Абу Хасна заявил, что в результате ударов армии Израиля оказались повреждены 18 учреждений ООН, включая 16 школ.

7 октября палестинское движение «Хамас» начало обстрелы территории Израиля, а затем боевики вторглись в районы страны. В ответ армия обороны Израиля сообщила о наступлении и военной операции в секторе Газа. По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тыс. человек и ранении свыше 5,3 тыс. человек.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян