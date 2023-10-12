Минобороны Израиля: 7 октября границу пересекли тысячи террористов

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в момент нападения исламистской группировки «Хамас» на Израиль границу пересекли тысячи террористов. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга с министрами обороны стран НАТО.

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет»,— сказал господин Галант (цитата по ТАСС).

Он добавил, что подобное событие «не случалось с еврейским народом с 1945 года». Представителям зарубежных министерств Йоав Галант рассказал, что посетил подвергшиеся нападению районы Израиля, а также показал им кадры с мест разрушений.

Израильский министр также назвал конфликт с «Хамасом» «войной за будущее».

В ответ на речь Йоава Галанта генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Израиль «не останется в одиночестве», а несколько стран альянса «уже оказывают ему поддержку». Ранее господин Столтенберг говорил, что страны НАТО начали оказывать помощь Израилю путем обмена разведданными.

Ранее в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По информации Reuters, вопросами визита станут освобождение заложников, которых в плен взяли боевики «Хамаса», а также эвакуация мирных жителей с территории сектора Газа. На 13 октября у господина Блинкена также запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Накануне в Израиль также прибыл министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Петр Бузлаев