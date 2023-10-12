Reuters: Египет отверг создание коридоров для беженцев из сектора Газа

Власти Египта обсудили с США и другими странами предоставление гуманитарной помощи в сектор Газа, однако отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

По данным одного из неназванных источников, Египет отказался от создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 11 октября заявил, что продолжаются консультации с Израилем и Египтом о перевозке гражданских лиц из сектора Газа, которые подверглись нападению со стороны израильской армии после начала боевых действий.

Как сообщал телеканал NBC, c этой целью администрация президента США Джо Байдена работает над вывозом гражданских лиц из сектора Газа через южный коридор, ведущий в Египет.

Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на атаки палестинского движения «Хамас». По данным ООН, с начала конфликта Израиля и «Хамаса» свои дома были вынуждены покинуть почти 340 тыс., живущих в секторе Газа.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян