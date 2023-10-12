Энтони Блинкен выступил как еврей

США продолжают демонстрировать высочайший уровень поддержки Израиля в его войне с «Хамасом». Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал, что Израиль никогда не окажется один, пока существует Америка. Министр обороны США Ллойд Остин тоже планирует на днях посетить Израиль. А президент США Джо Байден уже в пятый раз менее чем за неделю поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В то же время Вашингтон, как и многие другие международные игроки, озабочен судьбой гражданского населения сектора Газа. Обсуждается открытие гуманитарных коридоров оттуда в Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский премьер Биньямин Нетаньяху (справа) попросил госсекретаря Энтони Блинкена передать благодарность президенту США и американскому народу за «невероятную поддержку Израиля в войне против варваров “Хамаса”»

Фото: GPO / Anadolu Agency / Getty Images Израильский премьер Биньямин Нетаньяху (справа) попросил госсекретаря Энтони Блинкена передать благодарность президенту США и американскому народу за «невероятную поддержку Израиля в войне против варваров “Хамаса”»

Фото: GPO / Anadolu Agency / Getty Images

«Послание, которое я несу Израилю, заключается в следующем: вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя, но пока существует Америка, вам никогда, никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами. Это послание, которое президент Байден передал премьер-министру с момента начала кризиса»,— заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которая прошла в здании Генштаба Израиля в Тель-Авиве.

Выступление господина Блинкена было очень личным, как и выступление президента США Джо Байдена несколько дней назад.

«Я предстаю перед вами не только как госсекретарь Соединенных Штатов, но и как еврей. Я также предстаю перед вами как муж и отец маленьких детей. Я не могу смотреть на фотографии убитых семей — таких, на которых мать, отец и трое маленьких детей, убитые, когда они укрывались в своем доме в кибуце Нир-Оз,— и не думать о своих детях»,— сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США также рассказал о своем дедушке, пережившем погромы в России, и о своем отчиме, прошедшем через лагеря смерти. «На личном уровне я понимаю душераздирающее эхо, которое резня "Хамаса" несет в себе израильским евреям, да и евреям всего мира»,— отметил он, повторив ранее сказанное президентом Байденом о поддержке Израиля на всех фронтах — политических и военных.

США уже передали Израилю партию боеприпасов, в том числе для системы ПРО «Железный купол», и обещают еще, а также усилили свое военно-морское присутствие в регионе (это стало сигналом Ирану и ливанскому движению «Хезболла» не вмешиваться в конфликт). Израильские СМИ сообщают, что в Израиль также собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, как стало известно американскому телеканалу CBS News, Вашингтон достиг «тихого соглашения» с Катаром о том, чтобы вновь заморозить доступ Ирана к $6 млрд, которые были разморожены и переведены в катарский банк в рамках недавно состоявшейся американо-иранской сделки по обмену заключенными. Сейчас США и Израиль внимательно изучают роль Ирана в финансировании и обучении «Хамаса».

«Спасибо, спасибо президенту Байдену и спасибо американскому народу за вашу невероятную поддержку Израиля в нашей войне против варваров "Хамаса"»,— сказал израильский премьер Энтони Блинкену и в очередной раз за эти дни пообещал разгромить «Хамас» так же, как была разгромлена террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Центральное командование США в отчете за 2022 год писало, что в ближайшее время ИГ может попытаться вернуть утраченную территорию в Сирии и Ираке, так как у группировки еще хватает финансовых и человеческих ресурсов. При этом в последние дни в Израиле все чаще и чаще сравнивают «Хамас» с ИГ. Более того, в одном из населенных пунктов в районе Газы был найден флаг группировки.

По последним данным, число погибших в ходе нападения «Хамаса» в субботу, 7 октября, достигло 1,3 тыс. человек, но пока еще остаются люди, чья судьба неизвестна. Около 200 человек оказались в руках палестинских группировок в секторе Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус подтвердил в четверг информацию, ранее появившуюся в израильских СМИ, что террористы при нападении на приграничные с сектором Газа населенные пункты убили и обезглавили детей. Фотографии убитых младенцев, верифицированные израильскими официальными источниками, включая представителей МИДа, видела и корреспондент “Ъ”. Моти Бокчин, пресс-секретарь ЗАКА — организации, занимающейся поиском и захоронением евреев, погибших в результате терактов или стихийных бедствий,— ранее рассказал в интервью израильским СМИ, что за все годы своей работы он не только не сталкивался с подобным числом жертв, но также был потрясен жестокостью, с которой террористы убивали людей.

Энтони Блинкен — уже не первый высокопоставленный дипломат, посещающий Израиль. Накануне там побывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Вместе с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном он посетил город Офаким, расположенный в 25 км от границы сектора Газа. Во время поездки им пришлось укрываться в убежище: прозвучала сирена тревоги, предупреждающая о ракетном обстреле из Газы. В четверг стало известно, что Британия в знак поддержки начнет наблюдательные полеты над Израилем и направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье.

Тем временем собирается в Израиль с визитом солидарности и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщают израильские СМИ. Накануне во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе он призвал мировых лидеров посетить Израиль, если к этому будет готова израильская сторона, и продемонстрировать свою поддержку. «Было очень важно не остаться в одиночестве. Очень важно»,— сослался украинский лидер на свой опыт. В то же время господин Нетаньяху до Киева так и не доехал, несмотря на многочисленные приглашения.

Все больше стран выражают солидарность с Израилем не только словами, но и делами. Еще в начале недели несколько членов ЕС объявили о приостановке помощи Палестине на нужды развития.

Особенно ярко об этом рассказал в четверг, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Берлин проведет оценку того, на что тратились выделяемые Германией деньги. «Нашим критерием будет то, насколько эти проекты лучше всего служат миру в регионе и безопасности Израиля»,— сказал он. Господин Шольц также жестко раскритиковал президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он не осудил действия «Хамаса». Канцлер назвал это молчание позорным.

Спустя несколько часов — очевидно, на фоне международного давления — господин Аббас все же заявил: «Мы отвергаем практику, связанную с убийствами или жестоким обращением с мирным населением, поскольку она идет вразрез с моральными и религиозными ценностями и нарушает международное право с обеих сторон». Он также призвал к освобождению гражданских лиц, пленных и задержанных и потребовал «немедленного прекращения агрессии против сектора Газа», где за последние дни в результате ответных действий Израиля были убиты около 1,3 тыс. человек. Слова палестинского президента были сказаны после его встречи с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. В пятницу там же Махмуд Аббас встретится с госсекретарем Блинкеном. Одной из тем будет гуманитарный кризис в секторе Газа, вызванный израильской блокадой, и организация коридоров для эвакуации населения.

Несмотря на солидарность многих стран с Израилем, все чаще звучат голоса о недопустимости «коллективного наказания» гражданских лиц в Газе. В частности, эту мысль продвигают десятки независимых экспертов ООН.

Коридоры безопасности для поставки гуманитарной помощи в Газу запросил Каир. Кроме того, согласно источникам американского портала Axios, Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании коридора для выхода беженцев из сектора Газа. При этом источники Axios подчеркивают, что реализация этих планов может быть сопряжена с большими трудностями, поскольку «это потребует в том или ином виде прекращения огня». США и многие другие страны обсуждают этот вопрос с Израилем. Участвует в этих процессах и Россия.

Марианна Беленькая, Тель-Авив