Число погибших израильских военных в войне с «Хамасом» достигло 220 человек

Армия обороны Израиля назвала имена еще 31 солдата, погибшего в ходе военного столкновения с «Хамасом», передает The Times of Israel. Их общее число достигло 220 человек.

Данные Минздрава по жертвам войны в Израиле последний раз обновлялись накануне, 11 октября. На тот момент в общей сложности погибли 1,3 тыс. человек. Неизвестно, входит ли в это число жертвы только со стороны гражданского населения. Пострадали больше 3 тыс. человек.

В секторе Газа погибли 1,2 тыс. человек, сообщал Минздрав палестины. Число раненых достигло 5,6 тыс. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число покинувших свои дома жителей сектора Газа возросло до 338 тыс.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев