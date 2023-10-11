Что происходит в Израиле. День 5-й. Главное

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в интервью “Ъ” рассказал о причинах и ходе войны на Ближнем Востоке.

С начала конфликта Израиля и «Хамаса» свои дома были вынуждены покинуть почти 264 тыс. палестинцев, живущих в секторе Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Телеканал i24: Израильские военные обнаружили около 200 тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза. Среди погибших 40 детей.

В результате атаки «Хамаса» на город Офаким в южной части Израиля погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена Виктория.

На базе Неватим приземлился первый самолет США с партией боеприпасов для израильской армии, сообщает The Times of Israel.

Телеканал Al-Mayadeen: в ночь на 11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по дому командующего военным крылом «Хамаса» Мохаммеда Дейфа в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких запусках по территории страны из Сирии.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликт Палестины и Израиля.

Немецкая авиакомпания Lufthansa выполнит спецрейсы для эвакуации граждан Германии из Израиля.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».