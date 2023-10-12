Минздрав Израиля запретил лечить боевиков «Хамаса» в госбольницах

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель издал директиву, которая запрещает системе государственного здравоохранения Израиля лечить членов «Хамаса». Министр отметил, что под его руководством больницы не будут лечить боевиков, и поручил решить этот вопрос Армии обороны Израиля или спецслужбе страны (ШАБАК).

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«В эти трудные времена система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной расправы, солдат ЦАХАЛа и подготовке к следующим»,— сказал The Jerusalem Post министр. По последним данным, из-за атак «Хамаса» на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек.

«Задача по обеспечению безопасности и лечению террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит этим усилиям, и поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить»,— добавил он.

«Рассмотрение этого вопроса должно быть поручено ЦАХАЛу или ШАБАКу, и, конечно, министерство здравоохранения готово и желает оказать им помощь по мере необходимости»,— отметил министр.

Накануне медицинский центр Сураски (больница Ихилов в Тель-Авиве) отказался принять доставленного боевика в отделение неотложной помощи. В итоге его отправили на лечение в клинику тюремной службы в Рамле.

Утром 7 октября «Хамас» атаковал территорию Израиля. Боевики проникли в южные районы страны. Палестинские группировки увезли в сектор Газа 50-100 израильтян. Среди пленных как гражданские лица, так и военнослужащие. С обеих сторон погибли и пострадали тысячи людей.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина