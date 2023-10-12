Ynet: в секторе Газа убит один из лидеров «Исламского джихада»

На севере сектора Газа был убит высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в РФ) Муса Насир. Смерть наступила в результате взрыва израильской бомбы, сообщило издание Ynet.

7 октября «Исламский джихад» объявил, что присоединился к боевикам палестинского движения «Хамас», которые начали атаки по территории Израиля. 9 октября группировки сообщали, что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, в числе которых израильские мирные жители и военные.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала военную операцию в секторе Газа. В частности, военные нанесли удар по оперативному командному центру «Исламского джихада». Как сообщали СМИ, 11 октября ЦАХАЛ атаковал дом лидера военного крыла «Хамаса» Мохаммеда Дейфа.

По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тыс. человек и ранении свыше 5,3 тыс. человек.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян