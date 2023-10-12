Армия Израиля признала получение сигналов об атаке «Хамаса»

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные получали сигналы разведки о возможной атаке боевиков «Хамаса» 7 октября. Однако, по его словам, точных данных от разведки не было. Его слова приводит газета Times of Israel.

«Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, появившиеся за некоторое время (до атаки.— "Ъ"), могли быть основаны на разной разведывательной информации»,— сказал представитель израильской армии. Он пообещал, что армия будет проводить расследование всех обстоятельств неожиданного нападения «Хамаса».

Вчера, 11 октября, «13 канал» Израиля сообщил, что израильская армия получала предупреждения в ночь перед атакой «Хамаса». По данным телеканала, высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти сигналы ночью, но договорились продолжить обсуждение утром.

The New York Times со ссылкой на четырех неназванных высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности перечислила главные ошибки армии Израиля при нападении «Хамаса».

В частности, источники издания назвали неспособность разведки отслеживать ключевые каналы связи «Хамаса», а также доверие заявлениям военных лидеров «Хамаса», сделанные «по частным каналам», о том, что они не готовят атаку.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина