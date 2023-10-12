Министры обороны стран НАТО: Израиль имеет право на «соразмерную защиту» от атак

Министры обороны стран НАТО выразили солидарность с Израилем в войне с движением «Хамас» и признали право страны на «соразмерную защиту» от терактов. Они призвали палестинских боевиков освободить заложников.

«Союзники по НАТО выразили солидарность с Израилем, ясно дав понять, что он имеет право соразмерно защищаться от актов террора. Они призвали "Хамас" немедленно освободить всех заложников и обеспечить максимально полную защиту гражданского населения»,— говорится в сообщении пресс-службы НАТО по итогам встречи министром обороны.

Страны НАТО также отметили, что ни одна страна или организация не должна пытаться воспользоваться ситуацией для эскалации конфликта. Ряд союзников отметили, что оказывают практическую поддержку Израилю, так как страна «продолжает реагировать на ситуацию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что ожидает соразмерную реакцию Израиля на атаки «Хамаса». По его мнению, это важно, чтобы предотвратить гибель мирных жителей.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон.

О политической ситуации в Израиле на фоне военных действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Леонид Уварчев