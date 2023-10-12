Израиль сообщил, что нанес удары по элитному подразделению «Хамаса»

Армия обороны Израиля атаковала элитное подразделение «Нухба», которое является частью палестинского движения «Хамас». Утверждается, что в командных центрах планировалось нападение на израильскую территорию со стороны сектора Газа.

Израиль называет подразделение «Нухба» одной из ведущих сил, которая проникла на территорию страны 7 октября для совершения терактов. В состав подразделения входят «высокопоставленные боевики» палестинского движения, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Израильская армия также сообщила, что нанесла «удар по Мухаммаду Абу Шамале». Как утверждается, он отвечал за военно-морские силы «Хамаса». «Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон.

О ходе военных действий — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Леонид Уварчев