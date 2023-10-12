Президент Палестины Аббас встретится с Блинкеном 13 октября

Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 13 октября. Об этом сообщил министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх в соцсети X (экс-Twitter).

Чиновник сообщил, что сегодня, 12 октября, «в рамках круглосуточных усилий палестинского руководства по прекращению разрушительной войны» лидер Палестины встретится с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. «На пятницу также запланирована встреча президента с госсекретарем США Энтони Блинкеном»,— добавил Хусейн аль-Шейх.

Источник агентства Reuters в Госдепартаменте США сообщил, что после визитов в Израиль и Иорданию Энтони Блинкен посетит другие страны Ближнего Востока. При этом, по словам источника, госсекретарь вряд ли посетит Западный берег реки Иордан, где обычно проходят встречи с лидером Палестины.

По последним данным, из-за атак «Хамаса» в Израиле погибли 1,3 тыс. человек. Число погибших из-за атак Израиля на сектор Газа составляет до 1,2 тыс. человек.

Ранее серию переговоров по израильско-палестинскому конфликту провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий— в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина