Израильская армия уведомила 97 семей о заложниках

Представитель израильской армии Даниэль Хагари рассказал журналистам, что военные уведомили 97 семей о заложниках. Его слова приводит портал walla.news. Даниэль Хагари не назвал точное число заложников. Ранее боевики палестинского движения «Хамас» сообщали о сотне похищенных израильтян, «Исламский джихад» (запрещен в РФ) заявлял о более 30 заложниках.

Сегодня, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. По данным Reuters, целью его визита в том числе станет решение вопроса об освобождении заложников, среди которых есть американцы. 13 октября Энтони Блинкен планирует встретиться с палестинским президентом Махмудом Аббасом.

По данным палестинского Минздрава, число погибших в ходе боевых действий в секторе Газа превысило 1,3 тыс., число раненых превысило 6 тыс. В Израиле при атаке палестинского движения погибли 1,3 тыс. человек. Около 3,3 тыс. пострадали. Известно, что погибли 220 израильских военных.

Подробнее о палестинско-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».