Представитель ЦАХАЛа заявил, что информация об массовом убийстве детей «Хамасом» подтверждается

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что боевики «Хамас» убивали и обезглавливали детей во время нападения на кибуц Беэри. Ранее израильские власти подтверждали информацию о погибших жителях поселений, но число жертв не называли и не детализировали обстоятельства их гибели. «Хамас» массовое убийство детей отрицал и называл это ложью западных СМИ.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что информацию об обезглавленных детях предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где жертвами боевиков «Хамаса» стали десятки мирных жителей.

Коронер (англ. coroner) —должностное лицо в странах англо-саксонской правовой системы, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно.

«Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это сделал "Хамас". Повсюду были разбросаны изуродованные тела»,— сказал Джонатан Конрикус (его слова приводит BBC).

11 октября израильская журналистка телеканала i24 со ссылкой на израильского военного, который был в кибуце сразу после того, как оттуда ушли боевики, сообщила, что в поселке нашли тела около 40 мертвых детей. Некоторые из них были обезглавлены. Речь шла про другой кибуц — Кфар-Аза.

Вчера в пресс-службе Армии обороны Израиля корреспонденту «Ъ» Марианне Беленькой сообщили, что число жертв в кибуце подтвердить пока невозможно. «Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были жестоко убиты в стиле ИГИЛ ("Исламской государство", запрещено в России)»,— сообщили в пресс-службе армии.

В тот же день Моти Бокчин, пресс-секретарь ЗАКА, организации, которая ищет захоронения евреев, погибших при терактах или стихийных бедствиях, в интервью «12 каналу» рассказал, что из-за большого количества погибших в кибуцах южных регионов страны для вывоза тел использовали грузовики.

По последним данным, при атаках «Хамаса» в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель издал директиву, которая запрещает системе государственного здравоохранения Израиля лечить боевиков «Хамаса».

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина