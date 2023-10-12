Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Представитель ЦАХАЛа заявил, что информация об массовом убийстве детей «Хамасом» подтверждается

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что боевики «Хамас» убивали и обезглавливали детей во время нападения на кибуц Беэри. Ранее израильские власти подтверждали информацию о погибших жителях поселений, но число жертв не называли и не детализировали обстоятельства их гибели. «Хамас» массовое убийство детей отрицал и называл это ложью западных СМИ.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что информацию об обезглавленных детях предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где жертвами боевиков «Хамаса» стали десятки мирных жителей.

Коронер (англ. coroner) —должностное лицо в странах англо-саксонской правовой системы, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно.

«Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это сделал "Хамас". Повсюду были разбросаны изуродованные тела»,— сказал Джонатан Конрикус (его слова приводит BBC).

11 октября израильская журналистка телеканала i24 со ссылкой на израильского военного, который был в кибуце сразу после того, как оттуда ушли боевики, сообщила, что в поселке нашли тела около 40 мертвых детей. Некоторые из них были обезглавлены. Речь шла про другой кибуц — Кфар-Аза.

Вчера в пресс-службе Армии обороны Израиля корреспонденту «Ъ» Марианне Беленькой сообщили, что число жертв в кибуце подтвердить пока невозможно. «Мы не можем подтвердить какие-либо цифры. То, что произошло в кибуце Кфар-Аза, представляет собой резню, в ходе которой женщины, дети, младенцы и пожилые люди были жестоко убиты в стиле ИГИЛ ("Исламской государство", запрещено в России)»,— сообщили в пресс-службе армии.

В тот же день Моти Бокчин, пресс-секретарь ЗАКА, организации, которая ищет захоронения евреев, погибших при терактах или стихийных бедствиях, в интервью «12 каналу» рассказал, что из-за большого количества погибших в кибуцах южных регионов страны для вывоза тел использовали грузовики.

По последним данным, при атаках «Хамаса» в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель издал директиву, которая запрещает системе государственного здравоохранения Израиля лечить боевиков «Хамаса».

О действиях властей Израиля в условиях боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Предыдущая фотография
Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Следующая фотография
1 / 58

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...