Главные новости за выходные 16–17 сентября

Умер поэт-песенник Николай Добронравов. Он был мужем композитора Александры Пахмутовой и написал тексты для многих популярных советских песен: «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва» и других. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Добронравов, 2004

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Николай Добронравов, 2004

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Завершился визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Господин Ким приехал 12 сентября, встретился с президентом Владимиром Путиным, посетил три региона. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в ходе переговоров представители российских властей обсуждали с Ким Чен Ыном поставки зерна, возобновление авиасообщения между странами. Обсуждались ли поставки вооружений, неизвестно, однако Южная Корея пригрозила России санкциями в случае возможного военно-технического сотрудничества КНДР и России. О реакции на визит в мире.

С 18 сентября в Доме правительства снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России нет оснований для введения масочного режима.

В субботу, 16 сентября, во время обстрела курского села Плехово от осколочного ранения погиб 30-летний мужчина. 17 сентября при обстреле деревни Успеновка со стороны Украины были ранены трое.

Первые суда зашли в украинский порт Черноморск по зерновому коридору Киева.

Польша с 17 сентября запретила въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Аналогичное решение уже приняли власти Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, ФРГ не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян. Подробнее о разъяснениях ЕК на этот счет.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что регион отказался от инвестиций более чем на 15 млрд руб., чтобы ЮНЕСКО не присвоила вулканам Камчатки статус объектов всемирного наследия под угрозой. Ранее организация «вновь выразила свою крайнюю обеспокоенность» ситуацией вокруг природного объекта. Подробнее.

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию Липтако—Гурмы о создании Альянса государств Сахеля, чтобы создать «архитектуру коллективной обороны и взаимопомощи».

Представители «Росатома» сообщили, что Северный морской путь безопасен для танкеров, которые не имеют ледового класса. Как пишет Financial Times, в начале сентября из Мурманска вышли два таких судна. Госкорпорация считает, что риска разлива нефти нет, а улучшенные условия навигации позволяют безопасно эксплуатировать суда летом и осенью.

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».