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Собянин: поэта-песенника Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. О смерти поэта стало известно в ночь на 17 сентября.

«Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата... Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Николай Добронравов умер в Москве на 94-м году жизни. По информации «Экспресс-газеты», он скончался «в результате продолжительной болезни».

Среди наиболее известных песен, написанных Николаем Добронравовым: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья». Многие из этих песен были написаны на музыку Александры Пахмутовой, его жены. Также к текстам Добронравова музыку писали другие композиторы, в частности Арно Бабаджанян, Микаэл Таривердиев и Муслим Магомаев. Николай Добронравов был супругом композитора Александры Пахмутовой.

Александр Кислов

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