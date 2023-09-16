Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединились в оборонный альянс

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию Липтако-Гурмы о создании Альянса государств Сахеля, чтобы создать «архитектуру коллективной обороны и взаимопомощи», написал в соцсети X президент переходного периода Мали Ассими Гоита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Kokoroko/File Photo, Reuters Фото: Francis Kokoroko/File Photo, Reuters

Липтако-Гурма — историческая зона, расположенная на территории Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Сахель — регион в Африке, который на севере граничит с Сахарой, а на юге — с регионом Судан. Включает 12 стран и около 300 млн населения.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска.

Ранее сегодня, 16 сентября, государственное телевидение Мали показало кадры встречи президента переходного периода страны Ассими Гоиты с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Во встрече также приняли участие министр обороны Нигера Салифу Моди и глава Минобороны Мали Садио Камару.

О ситуации в Нигере — в материале «Ни мира, ни войны».

Эрдни Кагалтынов