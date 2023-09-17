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При обстреле курской деревни Успеновка ранены три человека

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о ранении трех человек в результате обстрела со стороны Украины приграничной деревни Успеновка в Кореневском районе.

По его словам, у двух человек легкие ранения, медицинскую помощь им оказывают на месте. Еще одного человека с тяжелым ранением бригадой санавиации транспортируют в областную больницу.

Вчера, 16 сентября, Успеновка тоже попала под огонь. Всего в деревне насчитали 17 прилетов: снаряды попали в пристройку жилого дома и детскую площадку. Пострадавших не было. В тот же день во время обстрела села Плехово Суджанского района от осколочного ранения погиб 30-летний мужчина.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, подвергается регулярным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Сегодня утром над соседней Воронежской областью был перехвачен украинский БПЛА. Пострадавших не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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