Глава Роспотребнадзора не видит оснований для введения масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила «РИА Новости», что на сегодняшний день в России нет оснований для введения масочного режима.

Пресс-служба Государственной думы сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента масочный режим вводить пока не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что в Кремле новые ограничения пока не вводят и ждут рекомендации врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 16 сентября, пресс-служба кабинета министров сообщила, что в Доме правительства снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19. С 18 сентября сотрудники должны будут использовать маски и респираторы в здании.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость COVID-19. За последнюю неделю августа в РФ заболеваемость коронавирусом увеличилась на 30%. Волна COVID-19 растет во всем мире, причем в отдельных регионах — на Ближнем Востоке, в Азии и Европе — увеличивается и число летальных исходов. За прошлую неделю в РФ зафиксировано 7688 случаев заражения коронавирусом, 1636 госпитализаций и 10 летальных исходов.

Тем временем в Роспотребнадзоре также ожидают подъема числа заражений гриппом к концу года. Госпожа Попова сообщила, что в РФ стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения.

Подробнее — в материале «Гриппы по осени считают».

Эрдни Кагалтынов