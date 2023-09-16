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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:12

Глава Роспотребнадзора не видит оснований для введения масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила «РИА Новости», что на сегодняшний день в России нет оснований для введения масочного режима.

Пресс-служба Государственной думы сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента масочный режим вводить пока не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что в Кремле новые ограничения пока не вводят и ждут рекомендации врачей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 16 сентября, пресс-служба кабинета министров сообщила, что в Доме правительства снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19. С 18 сентября сотрудники должны будут использовать маски и респираторы в здании.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость COVID-19. За последнюю неделю августа в РФ заболеваемость коронавирусом увеличилась на 30%. Волна COVID-19 растет во всем мире, причем в отдельных регионах — на Ближнем Востоке, в Азии и Европе — увеличивается и число летальных исходов. За прошлую неделю в РФ зафиксировано 7688 случаев заражения коронавирусом, 1636 госпитализаций и 10 летальных исходов.

Тем временем в Роспотребнадзоре также ожидают подъема числа заражений гриппом к концу года. Госпожа Попова сообщила, что в РФ стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения.

Подробнее — в материале «Гриппы по осени считают».

Эрдни Кагалтынов

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