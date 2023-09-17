Первые суда зашли в украинский порт Черноморск по зерновому коридору Киева

Первые два сухогруза Resilient Africa и Aroyat прибыли в украинский порт Черноморск в Одесской области по альтернативному зерновому коридору, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Администрацию морских портов Украины. Вчера, 16 сентября, украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что суда зайдут в порт для загрузки 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Корабли воспользовались маршрутом под флагом Палау, а их экипажи состояли из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы. Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное объявление.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская