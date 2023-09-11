О шмон, ты мир

Генеральный директорат Еврокомиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и объединениям рынков капитала опубликовал документ, вызвавший ажиотажную волну обсуждения в России. В нем, в частности, говорится, что граждане РФ даже временно не могут ввозить в ЕС автомобили и личные вещи, к которым некоторые комментаторы отнесли смартфоны и ноутбуки. Ранее германская таможня конфисковала у ряда граждан РФ автомобили с российскими номерами, ссылаясь на тот же санкционный регламент ЕС, но документ толковался избыточно широко, и имущество удавалось отсудить. Опрошенные “Ъ” юристы считают разъяснения Еврокомиссии дайджестом заявлений чиновников, не имеющим юридической силы, но не исключают, что это «развяжет руки сотрудникам таможни для злоупотреблений на местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские туристы опасаются, что на границе с ЕС их теперь будут встречать по одежке, мобильному телефону и ноутбуку

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российские туристы опасаются, что на границе с ЕС их теперь будут встречать по одежке, мобильному телефону и ноутбуку

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Десятистраничный документ, озаглавленный как «Ответы на часто задаваемые вопросы» (Frequently Asked Questions), по тематике импорта, приобретения и трансфера товаров опубликован 8 сентября на сайте директората Еврокомиссии (ЕК).

Особое внимание русскоязычной аудитории вызвал 13-й пункт о том, могут ли туристы из РФ «временно брать» с собой в ЕС автомобили и другие товары «личного пользования».

В ответе директората ЕК говорится, что этого делать нельзя — со ссылкой на регламент Совета ЕС №833/2014.

Этот регламент («Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине») был принят еще 31 июля 2014 года.

Ст. 3i этого документа предусматривает «запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703)».

В ответе директората ЕК подчеркивается, что «временно брать» с собой нельзя товары из приложения XXI.

В комментарии РБК юристы сообщали, что речь идет о ноутбуках, мобильных телефонах, чемоданах и косметике. При этом представитель эстонской таможни заявил изданию, что вся актуальная информация о санкциях в отношении граждан РФ изложена как раз на странице директората ЕК.

Посольство РФ в Финляндии, отметим, 10 сентября рекомендовало гражданам в этой связи «воздержаться от поездок» в страну на автомобилях «с российскими регистрационными знаками». Туристы не смогут ввезти даже бумажные салфетки, полотенца и другие товары санитарного назначения, а также смартфоны дороже €750, заявила «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент АТОР Артур Мурадян позже сообщил, что ждет разъяснений о запрете на ввоз личных вещей в ЕС, уточнив, что туристы пока не отменяют бронирования: «Но последние остатки интереса у россиян, не ставящих себе целью поездки в Евросоюз, это отобьет».

Масла в огонь подлило пространное заявление представителя Еврокомиссии Дэниела Шеридана Ферри. «Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, это не означает обход санкций»,— сказал он, но уточнил, что «автомобили являются объектом запрета».

В представительстве ЕС в Москве “Ъ” порекомендовали обратиться за разъяснением в Еврокомиссию.

Все это вызвало волну горячего обсуждения в социальных сетях, а также жесткие заявления со стороны российских официальных лиц. «Я считаю, что это просто расизм,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по ТАСС).— Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть». А член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин предложил в качестве ответного шага «определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию РФ въехать не могут».

Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что нынешние разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы.

«Это не нормативный акт, а просто подборка ответов чиновников на часто задаваемые вопросы, причем чиновников разных, что приводит к тому, что ответы вступают в противоречие»,— обращает внимание управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

В пример он приводит ответ на шестой вопрос, где говорится об отсутствии запретов на ввоз в личных целях в ЕС частными лицами ювелирных изделий, тогда как «во взбудоражившем всех 13-м ответе на вопрос внезапно, помимо автомобилей, значатся ювелирные изделия». «По небрежности или умышленно разъяснение сформулировано так, что в нем говорится о запрете провоза вещей, не делая исключений для личного использования»,— указывает советник юрфирмы Verba Legal Марат Самарский. «Если следовать логике ответа на 13-й вопрос, выйдет, что любое имущество, ввозимое в ЕС, приравнивается к импорту. С точки зрения таможенного права это не выдерживает никакой критики»,— уверен господин Федюкин. «С правовой точки зрения пока ничего не произошло. Документ носит рекомендательный и, очевидно, политический характер. Но разъяснения сделают перелеты в ЕС из РФ более беспокойными»,— полагает юрист Guskov & Associates Стэфан Бозо.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян напоминает, что в разъяснениях ЕК по российскому санкционному режиму подчеркивается, что «только суд ЕС полномочен толковать право ЕС», а «уполномоченные органы государств—членов ЕС и лица ЕС могут, но не обязаны пользоваться рекомендациями». Марат Самарский считает публикацию директората ЕК «трактовкой регламента». «Сам регламент имеет высшую силу на территории стран-членов и обязателен к правоприменению всеми. Разъяснения ЕК носят рекомендательный характер, но на практике могут применяться компетентными органами стран—членов ЕС как разъясняющий акт, особенно в странах Северной и Восточной Европы. При правоприменении органы власти будут руководствоваться внутренним убеждением с поправкой на политическую волю и имеющиеся ресурсы»,— полагает он. Стэфан Бозо не исключает, что разъяснения ЕК «развяжут руки сотрудникам таможни для злоупотреблений на местах, особенно в наиболее недружественно настроенных странах к РФ». Артем Касумян рекомендует воздержаться от поездок в ЕС на автомобиле, но в целом не думает, что гражданам РФ «как-то следует менять свое поведение».

«Сверхстрогое толкование не отвечает интересам сверхпопулярных в туристическом плане европейских стран, а также потребует гигантских ресурсов для имплементации»,— считает господин Самарский.

В случае инцидентов с имуществом господин Касумян советует обжаловать действия таможенников в административном и судебном порядке, подчеркивая, что суд «полномочен принять обеспечительные меры, если ситуация срочна и заявителю может быть причинен непоправимый и существенный ущерб». «Суд в ЕС вполне может встать на сторону лиц, чье личное имущество может быть арестовано. Такая позиция согласуется с защитой прав человека и целями санкционного регулирования»,— добавляет он.

Напомним, в июне 2023 года в ЕС немецкая таможня конфисковала несколько автомобилей с российскими номерами. Так, у проживающего в Германии россиянина Ивана Коваля таможенная полиция Гамбурга арестовала Audi Q3. Однако в июле власти отдали релоканту его имущество — после жалобы в прокуратуру. Первоначально таможенники ссылались на тот же санкционный регламент ЕС №833/2014 и его статью 3i, которые толковали избыточно широко, фактически приравнивая импорт к ввозу машин для личных целей, поясняли “Ъ” юристы (см. “Ъ” от 15 июля).

Александр Воронов, Анна Занина