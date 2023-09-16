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Коммерсантъ FM
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В Доме правительства ввели ограничительные меры против COVID-19 c 18 сентября

В Доме правительства снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, сообщила пресс-служба правительства РБК. С 18 сентября сотрудники должны будут использовать маски и респираторы в здании. По данным источников издания, число посетителей сократится, как и число личных контактов между сотрудниками. Количество командировок за рубеж и по России рекомендовано сократить.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пишет РБК, рекомендации подписаны вице-премьером Дмитрием Григоренко. Сотрудники правительственного аппарата получили их 15 сентября. Планируется, что временные ограничительные меры будут «способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал Telegram-каналу Shot, что аналогичные меры в Кремле вводить не планируется. «Пока сигналов на этот счёт от наших медиков не было. Но заболеваемость растет. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов»,— сказал он.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщил, что общие ограничительные меры вводить не планируется. При этом такие меры, включая масочный режим, могут быть введены в учреждениях на определенный период. О каких именно учреждениях идет речь, не уточняется. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России нет оснований для введения масочного режима.

25 августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире. В период с 24 июля по 20 августа количество инфицированных выросло на 63%. в Роспотребнадзоре также ожидают подъема числа заражений гриппом к концу года. Анна Попова сообщила, что в РФ стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения.

Подробнее — в материале «Гриппы по осени считают».

Полина Мотызлевская

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