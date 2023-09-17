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Коммерсантъ FM
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Глава Минприроды Козлов рассказал, что обсуждали во время визита Ким Чен Ына

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал в своем Telegram-канале о ключевых темах, которые обсуждались во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. По его словам, переговоры велись в том числе о дополнительных поставках зерна и возобновлении регулярного авиасообщения между странами.

Александр Козлов

Александр Козлов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Козлов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Козлов отметил, что состоялось также обсуждение проекта по модернизации железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин. Кроме того, возобновились переговоры о строительстве автомобильного моста через реку Туманная, которые были остановлены во время пандемии COVID-19.

«Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведем заседание межправительственной комиссии РФ—КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения»,— добавил Александр Козлов.

По его словам, с Ким Чен Ыном обсуждалось также повышение квоты для северокорейских студентов. «Сейчас свыше 100 человек получают высшее образование в России. В основном молодые люди выбирают ДВФУ»,— написал господин Козлов.

Он отметил, что состоялось обсуждение и культурных обменов между Россией и КНДР. «Например, труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в КНДР»,— сообщил Александр Козлов. Накануне в рамках культурной программы Ким Чен Ыну показали балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра, он также побывал в Приморском океанариуме.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. За время своего визита лидер КНДР также встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым и осмотрел авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре, а вместе с министром обороны Сергеем Шойгу — боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. О чем говорили господа Путин и Ким, неизвестно, однако Южная Корея предположила, что речь шла о вооружениях, и пригрозила России санкциями.

В июне глава Минприроды сообщал, что Россия планирует начать поставки зерна в КНДР в 2023 году. По его словам, вопрос поставок уже тогда обсуждался между российскими и северокорейскими компаниями. В октябре 2022 года начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил о полной остановке товарооборота между Россией и Северной Кореей через таможни Дальнего Востока. Это было связано с санкциями, введенными ООН против Пхеньяна.

О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

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