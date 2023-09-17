Ким Чен Ына проводили в КНДР

Лидера КНДР Ким Чен Ына проводили со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае, его бронепоезд направился в сторону границы на юге края. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости». Ким Чен Ын пробыл в России шесть дней. Его визит начался 12 сентября.

Как сообщает ТАСС, на перроне Ким Чен Ына провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Музыканты исполнили гимны России и КНДР, строевой марш и гвардейский встречный марш. Поезд лидера КНДР направился в сторону пограничного пункта Хасан.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. За время своего визита лидер КНДР также встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым и осмотрел авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре, а вместе с министром обороны Сергеем Шойгу — боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. В рамках культурной программы Ким Чен Ыну показали балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра, он также побывал в Приморском океанариуме.

От Владимира Путина Ким Чен Ын получил карабин и перчатку от скафандра, который побывал в космосе. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подарил лидеру КНДР штурмовой бронежилет и шесть беспилотников российского производства.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».