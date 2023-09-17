Главные анонсы 18–24 сентября

18 сентября, понедельник

В Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и КНР Сергея Лаврова и Вана И.

В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН начнет слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде.

В Индии стартует специальная сессия парламента, в ходе которой будет рассмотрена резолюция о смене названия страны на Бхарат.

В Сочи откроется XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023».

19 сентября, вторник

В Нью-Йорке (США) начнется неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой в том числе запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

В Москве Мосгорсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о признании экстремистским молодежного движения «Новое Величие» и запрете его деятельности на территории РФ.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на решение о продлении ареста репортера газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича.

20 сентября, среда

Францию посетит король Великобритании Карл III.

В Нью-Йорке состоится заседание Совбеза ООН по Украине.

21 сентября, четверг

В Москве стартует III Суперкубок Единой лиги ВТБ.

22 сентября, пятница

Во Владивостоке пройдет первая с 2019 года российско-китайская выставка сельхозпродукции.

В Петергофе состоится осенний праздник фонтанов.

В Марселе (Франция) папа римский Франциск примет участие в религиозном форуме стран Средиземноморья.

23 сентября, суббота

В Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН ожидается выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Ханчжоу (Китай) откроются Азиатские игры.

В Москве состоится торжественное закрытие мотосезона.

24 сентября, воскресенье

В Москве в Парке Победы состоится благотворительный забег Фонда борьбы с лейкемией «Самое время жить».