Главные анонсы 18–24 сентября

18 сентября, понедельник
В Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и КНР Сергея Лаврова и Вана И.
В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН начнет слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде.
В Индии стартует специальная сессия парламента, в ходе которой будет рассмотрена резолюция о смене названия страны на Бхарат.
В Сочи откроется XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023».
19 сентября, вторник
В Нью-Йорке (США) начнется неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой в том числе запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.
В Москве Мосгорсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о признании экстремистским молодежного движения «Новое Величие» и запрете его деятельности на территории РФ.
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на решение о продлении ареста репортера газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича.
20 сентября, среда
Францию посетит король Великобритании Карл III.
В Нью-Йорке состоится заседание Совбеза ООН по Украине.
21 сентября, четверг
В Москве стартует III Суперкубок Единой лиги ВТБ.
22 сентября, пятница
Во Владивостоке пройдет первая с 2019 года российско-китайская выставка сельхозпродукции.
В Петергофе состоится осенний праздник фонтанов.
В Марселе (Франция) папа римский Франциск примет участие в религиозном форуме стран Средиземноморья.
23 сентября, суббота
В Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН ожидается выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Ханчжоу (Китай) откроются Азиатские игры.
В Москве состоится торжественное закрытие мотосезона.
24 сентября, воскресенье
В Москве в Парке Победы состоится благотворительный забег Фонда борьбы с лейкемией «Самое время жить».